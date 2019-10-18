Нам бы второгодничество взять и отменить: эксперты говорят о его неэффективности

Задача школы – дать учащимся знания, но она далеко не всегда с ней справляется. Об этом, в частности, говорит тот факт, что в прошлом году 4000 учеников остались на второй год. Конечно, можно обвинить в этом самих детей, мол, ленились, считали ворон на уроках, а то и вовсе не посещали занятия. Но куда больше виноваты педагоги, которые не смогли заинтересовать своих учеников, донести до них информацию в доступной форме, не забили тревогу при первых признаках отставания или отсутствия на уроках.

На днях по поводу учащихся, оставшихся на второй год, высказался министр образования Джейхун Байрамов, отметив, что цифра в 4000 вызывает беспокойство, и каждый случай рассматривается и анализируется.

По его словам, ученика могут оставить на второй год из-за плохой успеваемости по 4 и более предметам. Если число предметов меньше 4, даются задания на лето. До начала учебного года проверяются, оцениваются знания учащегося и он переходит в следующий класс, сообщает АПА.

Ранее по этому поводу высказалась и замминистр образования Махаббат Велиева, отметив, что иногда учащийся получает удовлетворительные отметки по основным предметам и «двойки» по творческим, таким, как музыка.

«Чего можно добиться, отбросив еще дальше школьника, который не учится? Руководство школы прекрасно знает, что когда эти ученики остаются на второй год, 99% из них не ходят в школу, или же вообще не желают учиться. Если для этих детей разработают отдельную программу и добьются каких-то положительных изменений, это другой вопрос»,–говорит она.

Председатель Объединения независимых учителей Азербайджана (ОНУА) Малахат Муршудлу заявила #, что 4 тысячи по стране это небольшая цифра, но и ее быть не должно. Эксперт отметила, что не знает, учащиеся каких классов чаще всего остаются на второй год, а без этой информации делать какие-то выводы трудно.

«В начальных классах на второй год обычно не оставляют, значит речь о более старшей возрастной группе. Если пришлось оставить ребенка на второй год, это вина учителей, которые не смогли донести до него учебный материал. Я не сторонница таких мер. Какие есть причины, чтобы это делать? Благодаря процессу оценивания, который проводится дважды в течение учебного года, можно выявить проблемы с освоением материала учащимися и принять необходимые меры»,– говорит она.

По словам эксперта, в турецких школах все происходит следующим образом: если по какому-то предмету ученик отстает, то составляется план дополнительных индивидуальных занятий. Педагог может также консультировать отстающих и по телефону, и по интернету, сейчас широкие возможности для коммуникации.

«Задача школы меняется, она должна давать не только знания, но и навыки, которые дети в последствие смогут применить. Критерии оценки знаний в нашей стране не соответствуют требованиям времени. Нужны новые методы и формы, которые будут способствовать улучшению уровня знаний. Есть страны, в которых оценивание происходит так: если ученик ответил плохо, скажем, по физике, и хорошо по алгебре, на основании полученных оценок выводится средний балл»,–сказала М.Муршудлу.

По ее словам, все предметы школьной программы одинаково важны, и нельзя сказать, что, скажем, музыка менее важна, чем математика. Но важно поменять подход к преподаванию. Может быть, у ребенка нет способностей к музыке, но он способен написать замечательный реферат о каком-нибудь известном композиторе, говорит она.

Эксперт в области образования Надир Исрафилов также не сторонник того, чтобы отстающих учеников оставляли на второй год. Но он отметил, что тут не все так однозначно.

«Если этого не делать, то у учащихся появится чувство вседозволенности, мол, зачем вообще учиться, если все равно будут переводить из класса в класс. С другой стороны в СССР нередко школьников оставляли на второй год, бывало даже, что и два года подряд. Но практика показала, что это тоже не дает никаких результатов. Дети не начинают от этого лучше учиться, потому пользы от этого нет. Сейчас мы стараемся отойти от этого»– сказал он #.

Эксперт подчеркнул, что во многих странах подходят к оценке как к результату ученического труда. И двойка – это тоже оценка труда.

«Если у школьника двойки по точным наукам, то доступ к поступлению, скажем, на факультет физики, ему в этих странах воспрещен. Зато,–говорит Н.Исрафилов,– он может поступить в гуманитарный вуз, в университет искусств или в физкультурный».

То, что у нас говорят о недостатках системы образования на уровне госструктур, по мнению эксперта, позитивный момент.

В советской системе с отстающими учениками занимались дополнительно после уроков, отметил он. Такие занятия входили в план учителя.

«Сейчас этого не делают, так как педагогам не хочется обучать детей после занятий бесплатно. Если им будут за это доплачивать, то они охотно будут проводить такие уроки. Пока же педагоги предпочтут потратить это время на частное репетиторство. Тут палка о двух концах: с одной стороны, любой труд должен оплачиваться, а значит, и платить отдельно за дополнительное занятие – нормально. Это станет дополнительным стимулом для педагогов. С другой стороны,–подчеркивает Н.Исрафилов,– то, что ребенок не усвоил материал на уроке, может свидетельствовать о том, что педагог не ответственно отнесся к своим обязанностям и плохо объяснил материал».

Если завод выпускает брак, его наказывают, а вот учителей, которые не дают знания, нет. Но для этого на сегодняшний день нет никаких механизмов. Эксперт отметил, что данный вопрос требует тщательного изучения.