Технический осмотр автомобиля проводится для того, чтобы проверить состояние транспортного средства на соответствие обязательным требованиям в области безопасности дорожного движения.

Но, к сожалению, он в большинстве случаев в нашей стране носит формальный характер, иначе каким образом по дорогах колесят явно дышащие на ладан автомобили?

Как говорят многие автомобилисты, пройти техосмотр, не оплачивая ни копейки помимо официальной суммы, можно, но для этого нужно иметь железные нервы, самому разбираться во многих тонкостях, а машина должна быть в состоянии, близком к идеальному. Немало тех, кто предпочитает дать «хермет», зато все сделают быстро и без нервотрепки.

В России в сфере прохождения техосмотра грядут перемены.

Согласно законопроекту, как сообщает vesti.ru, если машина старше четырех лет, включая год изготовления, владельцы частных автомобилей и мотоциклов должны будут проходить техосмотр лишь при постановке на учет, например, при смене собственника. Для всех остальных случаев обязательный техосмотр отменяется. Но сохраняется обязанность автовладельца, водителя проверить транспортное средство перед выездом и обеспечить его исправное техническое состояние вне зависимости от факта прохождения технического осмотра, согласно Правилам дорожного движения РФ. Планируется, что закон будет принят до конца года.

Это грядущее новшество и представителями отрасли, и водителями было воспринято неоднозначно. Кто-то считает, что после нескольких резонансных ДТП все вернут обратно, и что это опрометчивый шаг. Другие приветствуют это решение, говоря о том, что техосмотр не дает гарантии, что автомобиль не развалится через неделю-другую. Они также подчеркивают, что любой нормальный владелец и так следит за исправностью своего транспортного средства, а техосмотр стал просто кормушкой.

А что у нас?

Эксперт в области транспорта Эльданиз Джафар считает, что обязательный техосмотр автомобилей в нашей стране необходим. В Азербайджане большое количество старых автомобилей и их состояние надо проверять.

По словам председателя неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиля Мамедова, интерес к возможным нововведениям в России в области проведения техосмотра в нашей стране объясним. «Безусловно, ответственный владелец транспортного средства сам заинтересован в том, чтобы оно было исправным, ведь от этого зависит его жизнь, жизнь его пассажиров и других участников дорожного движения. Но ответственными являются далеко не все. Кому-то лень вовремя проверить состояние своей машины, у кого-то на это нет времени, и он откладывает все «на потом». К тому же, не все понимают, что с их авто что-то не так. Машина – технически сложный агрегат и не всегда один специалист может определить ее пригодность. Потому, на мой взгляд, в нашей стране техосмотр должен оставаться обязательным, – говорит он в беседе с #.

Согласно закону «О дорожном движении» в Азербайджане техосмотр проводят через 4 года с момента выпуска авто. Это связано с тем, что на это время завод-производитель дает гарантию на выпущенное им транспортное средство. Автомобили, которым более 4 лет и менее 10 лет, должны проходить техосмотр раз в два года. Если же машине более 10 лет, то техосмотр она должна проходить ежегодно. В результате техосмотра юридическое лицо, на которое возлагают обязанность его проведения, дает разрешение на эксплуатацию авто на определенный срок. Вообще в законе «О дорожном движении», по мнению Мамедова, все хорошо расписано. Те авто, которые не прошли техосмотр, фиксируют камеры и им выписывают штраф, и это правильно.

«В США граждане в основном сознательные и в этой стране проведение техосмотра отдали частным компаниям, получившим лицензию. Но там они работают честно, так как знают, что если выпустят на дорогу технически неисправное транспортное средство, то их лишат лицензии, а могут и даже посадить. У нас если отдать проведение техосмотра в частные руки, вряд ли частники будут чувствовать такую же ответственность. Потому считаю, что это должно оставаться прерогативой дорожной полиции.

Вообще, за последние 10 лет в этой сфере есть улучшения. Сейчас машину обязательно нужно привезти на техосмотр, тогда как раньше можно было обойтись и без этого.

Руководство дорожной полиции должно предпринимать меры для того, чтобы техосмотр всегда проводился честно, и для этого оно имеет все возможности, – подчеркивает эксперт. – Данная структура должна следить за исполнением закона. И самим гражданам необходимо быть более сознательными. Но многим проще заплатить, чем пройти техосмотр самим».