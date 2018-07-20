Накал борьбы нарастает

Стартовавший летний этап вступительной кампании в Азербайджане обещает немало сюрпризов, о чем свидетельствуют только что обнародованные Государственным экзаменационным центром результаты экзаменов, состоявшихся 18 июля по I и IV группам специальностей.

Статистические данные об этих испытаниях размещены на официальном сайте ГЭЦ. Кроме того, абитуриенты могут узнать свои результаты, отправив рабочий номер на 7727 с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar).

Как отмечается в информации, из 26332 зарегистрированных для участия в экзамене 873 человека на экзамен не явились. 18 из участвовавших в экзамене абитуриентов были удалены из аудитории из-за нарушения правил проведения экзамена, их результаты были аннулированы.

На экзаменах 15 абитуриентов — 11 человек по I группе и 4 человек по IV группе специальностей — выполнили все тестовые задания и набрали максимальные 700 баллов.

Напомним, что в ходе весенней сессии приемных экзаменов по I-IV группам 10 абитуриентов набрали 700 баллов, обеспечив себе места в престижных вузах страны. Таким образом, число рекордсменов нынешнего интеллектуального марафона достиг 35 человек! 26 июля состоится тестирование абитуриентов по II и III группам специальностей. Возможно, и тут найдутся новые абсолютные победители. Поживем, увидим. Борьба за места по престижным специальностям в элитные высшие учебные заведения страны будет напряженной.

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