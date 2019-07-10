Начальник Генштаба ВС России и главком сил НАТО встретились в Баку

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на встрече в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными Вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом обсудил возможные меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения РФ-НАТО, а также перспективы диалога экспертов, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на минобороны России.

«Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия – НАТО, перспективах возобновления диалога военных экспертов, вопросах борьбы с терроризмом и морским пиратством, обстановке в Исламской Республике Афганистан и Сирийской Арабской Республике», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подтвердили заинтересованность в продолжении контактов.

| 2019-07-10T21:34:04+00:00 10 июля 2019, 21:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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