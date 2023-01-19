Ответ Герасимова на соответствующий вопрос опубликовал в своем Telegram-канале депутат Евгений Ступин.

Депутат пояснил, что к нему поступали обращения граждан с просьбой узнать судьбу родственников, которые заключили контракт с ЧВК и перестали выходить на связь. Он добавил, что, получив отказ в предоставлении информации о местонахождении бойцов в пресс-службе «Вагнера», обратился за помощью в Минобороны РФ. Ответ ему предоставил Герасимов.

«Суть ответа: ЧВК «Вагнер» не входит в состав ВС РФ; за людей, заключивших контракт с ЧВК «Вагнер», Минобороны не отвечает», — пишет Ступин о разъяснении начальника Генштаба. (gazeta.ru)