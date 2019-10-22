Началась продажа билетов на Гран При Азербайджана Формуы 1

С сегодняшнего дня стартовала продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формула 1, которая пройдет в Баку в 2020 году.

Об этом рассказала заведующая отделом маркетинга и коммуникаций Операционной компании Бакинского городского кольца (Baku City Circuit) Нигяр Арпадараи, сообщает во вторник Trend.

По словам заведующей отделом, с сегодняшнего дня билеты выставлены на продажу на веб-сайте компании.

В информации сообщается, что в зависимости от трибуны, на данный момент цена билетов колеблется от 210 до 710 манатов. Это с учетом скидки, действующей до 15 января. Для детей цена билетов составляет в пределах 150-500 манатов. Билеты на стоячие места стоят 110-190 манат.