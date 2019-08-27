На юге Испании прошел мощный торнадо

Испанским городом Малага пронесся торнадо, повредив деревья и линии электропередач. Об этом сообщает The Local во вторник, 27 августа.
Смерч зафиксировали в понедельник, 26 августа. Местные жители засняли на видео, как мощный вихрь двигался по направлению к муниципалитету Кампильйос. В один момент торнадо задел электрическую опору, вызвав искры.
Vista del tornado de esta tarde desde #Campillos (Málaga) pic.twitter.com/G40MV5v12B
— MeteoCampillos (@MeteoCampillos) 26 августа 2019 г.
Вихрь разрушал деревья и линии электропередач, однако о других повреждениях не сообщается. В понедельник большая часть Испании страдала от штормов, в стране зарегистрировали более 9800 ударов молнии. В Мадриде из-за сильных осадков перекрывали метро и закрывали дороги.
Me siguen llegando más vídeos del #tornado en #Campillos. Aquí se ve cómo destroza unas instalaciones eléctricas @guardiacivil @E112Andalucia @ManoloCastillo @DiarioSUR pic.twitter.com/mLl9V1ODBX
— José Luis Manjón (@joseluis_manjon) 26 августа 2019 г.