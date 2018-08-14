На улицах столицы вместо уборщиц будет работать спецтехника

Вместо уборщиц на улицах Баку будет работать специальная техника.

Как сообщили Report в Исполнительной власти города Баку, в последнее время в социальных сетях и прессе страны ведутся обсуждения случаев смертей и травм уборщиц на улицах Баку, подвергаются критике коммунальные службы, направляющие пожилых женщин убирать мусор с автомобильных дорог.

«По указанию президента Ильхама Алиева мэрией готовится специальная программа, после исполнения которой на дорогах столицы уборка мусора будет полностью автоматизирована. К подготовке этой программы привлечены ведущие европейские эксперты и в ближайшие дни они представят свои предложения.

Конечно, роль человека в процессе работы останется, но она будет сведена к минимуму. Смерть сотрудников коммунальных служб при выполнении своих должностных обязанностей это трагедия и она неприемлема», — сообщили в Исполнительной власти.

35 просмотров