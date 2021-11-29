На днях в Баку, а точнее на территории Бинагадинского района, в автобусе, следовавшем по маршруту № 114, произошел возмутительный факт. Возмутительный, но отнюдь не экстраординарный. Вполне себе обыденное происшествие, как все равно, что бросить камнем в бродячую собаку, или любя, пнуть бездомную кошку.

К сожалению, в последнее время в столице нашей страны участились инциденты, связанные с водителями общественного транспорта, то есть, автобусов. И вы знаете, я уже начинаю сомневаться в словах одного из апологетов советской власти Владимира Маяковского: «Все работы хороши, выбирай на вкус». Увы, в настоящее время выбирать особо не приходится: тем более, что голод — не тетка, пирожка не поднесет. Но профессия водителя автобуса становится в Баку не безопасной. В данном случае, речь идет не о выборе, и не о вкусе, а о риске. И, судя по всему, водители автобусов занимают в зоне риска свою определенную нишу. Они никогда не знают, что их может ожидать в ходе контактов с пассажирами. Никогда же не знаешь, насколько адекватен пассажир.

Так вот, буквально позавчера мужчина 30-35 лет наглядно показал, что быть шофером автобуса, может, и почетно, но за это придется платить… своим здоровьем. Сей молодой человек потребовал остановить автобус с государственным регистрационным номером 10 TG 820, проезжавший около Хокмалинского круга. После того, как автобус остановился, доехав до автобусной остановки, этот человек добежал и вошел в автобус. Из камер видеонаблюдения видно, что пассажир, оскорбляя водителя, начал наносить ему удары. Он ударил водителя головой о лобовое стекло автобуса и нанес ему травмы. После вмешательства пассажиров в автобусе этот человек был высажен из транспортного средства.

Пострадавшему водителю была оказана медицинская помощь и назначена экспертиза для определения степени нанесенного ему увечья. Во время инцидента лобовое стекло автобуса было разбито.

Самое примечательное в этом инциденте то, что водитель автобуса выполнял строго указанные правила. Он просто доехал до остановки, где пассажиры и должны садиться в общественный транспорт. Но, видимо, разъяренный драчун об этом не знал, поэтому набросился на водителя с кулаками. Впрочем, шоферу повезло: недовольный пассажир мог сесть на его место и поехать прямиком к себе домой.

Что и говорить, культуру насаждать нельзя. Это все равно, что вареную пшеницу сажать и ждать ростков. Кстати, еще ранее водители автобусов в Баку пустились наперегонки, абсолютно наплевав на жизнь пассажиров. А может, человек из Хокмали решил таким образом отомстить? В любом случае, эта «война» между пассажирами и водителями будет продолжаться долго. Но она бессмысленна и беспощадна, как говорил классик…