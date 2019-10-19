На повышение зарплат выделят четыре миллиарда

Министерство финансов представило проекты по государственному и сводному бюджетам Азербайджанской Республики на 2020 год.

Реализация задач, предусмотренных Стратегической дорожной картой для национальной экономики, будет приоритетной задачей на 2020 год и в среднесрочной перспективе.

В то же время меры по финансированию государственных программ и мероприятий, которые планируется реализовать за счет средств государственного бюджета, станут основными приоритетами бюджетных расходов.

В проекте указано, что приоритет социально-ориентированной политики сохранится и в 2020 году, в некоторых отраслях повысится заработная плата.

Для повышений, которые произошли в 2019 году и прогнозируются на 2020 год, в государственном и сводном бюджетах предусмотрено в общей сложности до 4 млрд манатов дополнительных средств. Oxu.az

| 2019-10-19T09:19:08+00:00 19 октября 2019, 10:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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