На повышение зарплат выделят четыре миллиарда

Министерство финансов представило проекты по государственному и сводному бюджетам Азербайджанской Республики на 2020 год.

Реализация задач, предусмотренных Стратегической дорожной картой для национальной экономики, будет приоритетной задачей на 2020 год и в среднесрочной перспективе.

В то же время меры по финансированию государственных программ и мероприятий, которые планируется реализовать за счет средств государственного бюджета, станут основными приоритетами бюджетных расходов.

В проекте указано, что приоритет социально-ориентированной политики сохранится и в 2020 году, в некоторых отраслях повысится заработная плата.

Для повышений, которые произошли в 2019 году и прогнозируются на 2020 год, в государственном и сводном бюджетах предусмотрено в общей сложности до 4 млрд манатов дополнительных средств. Oxu.az