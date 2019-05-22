На госгранице Азербайджана и Армении прошел Мониторинг ОБСЕ

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 22 мая на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Михаил Олару и Саймон Тиллер.
Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Огнйен Йович и Геннадий Петрика.

| 2019-05-22T13:03:44+00:00 22 мая 2019, 13:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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