На госгранице Азербайджана и Армении прошел Мониторинг ОБСЕ

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 22 мая на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Огнйен Йович и Геннадий Петрика.