На Ближнем Востоке захотели вложить в Крым 500 миллионов евро

Бахрейнская инвестиционная компания планирует инвестировать около 500 миллионов евро в инфраструктуру Крыма. Об этом рассказал представитель компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина, передают  «Ихвестим».

В частности, речь идет о строительстве железных и автомобильных дорог. «Мы готовы к сотрудничеству и в других областях», — добавил Довина.

Отмечается, что меморандум о сотрудничестве с российской стороной уже подписан. Реализация конкретных проектов может начаться до конца года. Однако подробности сделки и ее участники не раскрываются из-за санкций против России.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права (lenta.ru)

| 2019-07-15T06:18:53+00:00 15 июля 2019, 06:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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