«МЮ» не хочет расставаться с Погба и предлагает £500 тыс. в неделю

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» хочет предложить своему хавбеку Поль Погба новый контракт с увеличенной зарплатой, сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mail, сумма оклада, прописанная в новом соглашении, составляет £500 тыс. в неделю. Так «красные дьяволы» пытаются удержать французского футболиста в своем стане.

В СМИ также появляются сообщения, что полузащитник попадает в зону интересов таких европейских топ-клубов, как туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».

Чтобы сохранить Погба в команде манкунианцы идут на значительные шаги в виде повышения зарплаты с £290 тыс. в неделю до £500 тыс.

Однако сообщается, что «сливочные» уже отправили запрос в «МЮ» со стартовым предложением по игроку в £90 млн. Эта сумма не соответствует ожиданиям англичан.

Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2021 года.