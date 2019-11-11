МВД и Генпрокуратура распространили заявление в связи с убийством сотрудника пункта обмена валют в Гяндже

МВД и Генпрокуратура распространили совместное заявление в связи с убийством в Гяндже сотрудника пункта обмена валют.

В заявлении говорится:

«В связи с информацией о смерти от ножевого ранения в область сердца поступившего 11 ноября в 01:00 в лечебное учреждение жителя Гянджи Мираги Алиева 1989 года рождения, правоохранительными органами были проведены безотлагательные меры. На месте происшествия побывали сотрудники полиции и прокуратуры.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (преднамеренное убийство) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы. В ходе предварительных следственных мероприятий были выявлены неоспоримые доказательства совершения убийства Ниджатом Эльчин оглу Дажбаном 1990 года рождения. Подозреваемый задержан. Следственные мероприятия продолжаются».

Отметим, что убитый М.Алиев был сотрудником пункта обмена валют в Гяндже.