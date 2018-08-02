Мне бы работу, мне б на работу

Одной из самых острых проблем любого общества является безработица. Последствием безработицы является нерабочее состояние трудоспособных граждан и, соответственно, сокращение экономического потенциала. Безработица опасна как для отдельных нетрудоустроенных граждан, так и в целом для общества.

Официальное издание “Azərbaycan” опубликовало статью под заголовком “Решение проблем с трудоустройством населения носит последовательный характер”. В статье рассказывается, что за 6 месяцев 2018 года в Азербайджане открыто более 67 тысяч рабочих мест. Из них 58 тысяч — постоянных. В материале не забыли отметить и то, что по разным причинам, 20 тысяч рабочих мест закрылись. “Но, в этой сфере наблюдается положительная динамика”. А положительная динамика наблюдается и в количестве безработных.

Так, органы занятости заявили, что на 1 февраля 2018 года количество официально зарегистрированных безработных граждан в Азербайджане составляет 38 тысяч человек. 36,5% из них женщины.

При этом, количество нетрудоспособных безработных граждан страны 4,5%.

По официальной статистике на 1 августа 2016 года, статус безработных в стране получили 35 тысяч граждан. 37,7% из них — женщины. По состоянию на 1 мая 2017 года этот неприятный статус получили 35,9 тысяч граждан. 37,3 % из них женщины.

Но если рабочие места — как постоянные, так и временные — открываются в таком количестве, то почему все же число безработных граждан с каждым годом растет?

Экономический эксперт Натиг Джафарли считает, что официальная статистика не отражает реальные цифры безработных: “У нас так принято, пока человек сам не обращается в органы занятости и не регистрируется, он не считается безработным. Поэтому, часто цифры и реальность отличаются друг от друга. По законодательству и по правилам, по которым статистика ведется, человек, который теряет работу, должен автоматически обратиться в фонд занятости и ждать каких-то предложений. Пока гражданин этого не делает, его безработным не считают. И поэтому у нас такая маленькая цифра безработицы. По всей стране с десятимиллионным населением зарегистрированных безработных слишком мало. Абсолютное большинство людей, которые потеряли работу в первое полугодие или в первых месяцах этого года не встали на учет и поэтому не попали в официальные данные о безработных”.

Однако, как считает эксперт, количество работающих лиц, также не отражает реальные цифры. Потому как многие работают, но без контракта: “Все зависит от формы учетности, которая в Азербайджане действует. Образно говоря, у нас часто официальную статистику подгоняют под официальную риторику. Дело в том, что в Азербайджане 5,8 миллионов работоспособного населения. Официальное количество зарегистрированных работающих граждан, которые платят налоги, взносы в социальный фонд, у нас всего 1,6 миллионов граждан. Порядка 800 тысяч человек зарегистрированы как фермеры: у них есть земельные участки. А те, у кого есть частный земельный участок, автоматически считаются занятыми в аграрном секторе, а не безработными. То есть, исходя из этой статистики, в Азербайджане порядка 3 миллионов человек безработные? Но столько безработных быть не может. Соответственно, часть этих граждан работают без регистрации. Это происходит по той причине, что работодатель не хочет платить выплаты, налоги в размере 22,5% от зарплаты сотрудника. Поэтому работодатель просто договаривается с гражданином. Многие не знают свои права и обязанности, поэтому соглашаются работать на основе личных договоренностей. Нет официальных бумаг, трудовых договоров. По этой причине создается такая ситуация. А сопоставляя все показатели, можно сделать определенные выводы”, — добавил Н.Джафарли.

Эксперт говорит, что незарегистрированные работники, невыплата налогов, отчислений в пенсионный фонд наносит урон государственному бюджету страны: “В таких условиях налоги платятся меньше. По официальным данным объем налогов, выплачиваемых в госбюджет частными лицами, составляет всего 7,5%. По сравнению с европейскими странами, это почти в 5-6 раз меньше. Теневая экономика приводит к тому, что бюджет недополучает сотни миллионов манат. Недополучает и социальный фонд. А это уже проблема для гражданина. Когда человек в молодости не задумываясь о будущем, работает нелегально, при выходе на пенсию, он получает минимальную сумму, что приводит к недовольству. Хотя они виноваты сами в том, что в свое время не требовали официального договора”, — отметил экономист.

Эксперт считает, что первым делом необходимо снизить налоговую нагрузку. “Работодателю должно быть выгодно заключать договор с сотрудником. 22,5% — слишком много. Поэтому работодатели пытаются каким-то образом обойти эту нагрузку. Параллельно необходимо увеличить наказание за нелегальный наем сотрудников. Именно так делается в Европе. У нас одно время увеличили штраф, но не создали стимулирующих условий для бизнеса. Поэтому, бизнесмен думает, что даже если нанять 15 человек нелегально, и меня оштрафуют за это, в любом случае, это обойдется дешевле, чем платить по 22,5% от зарплаты каждого сотрудника. Я считаю, что процент налога и выплат должен быть снижен существенно, чтобы у бизнеса появился стимул заключать официальные договора с сотрудниками”, — подытожил Натиг Джафарли.

Может быть, на первый взгляд, проблема безработицы не так страшна. Но, на самом деле этот фактор влияет как на социально-экономическую, так и на политическую сферу страны. Проблема нетрудоустроенности граждан замедляет темп роста экономики в результате недоиспользования производственных возможностей, лишает часть населения заработков, а следовательно, средств к существованию, сокращаются налоги, уплачиваемые юридическими и физическими лицами государству, вследствие уменьшения объема ВВП, “стареют” знания, люди, которые лишены возможности работать, теряют квалификацию.

Также существует угроза деградации под давлением преступности, пьянства, падения общественной морали, кризиса семейных отношений, роста психосоматических расстройств и других социальных издержек — традиционных спутников высокой безработицы.

Политика страны под влиянием безработицы или даже ее угрозы может претерпеть существенные изменения как в сторону усиления авторитаризма власти, так и в сторону безответственного популизма. Ни то, ни другое развивающейся, молодой республике не нужно.

И да, кстати, в этом году средняя сумма пособия по безработице выросла аж до 331,0 маната. Так что бояться нетрудоустроенному гражданину с таким пособием явно нечего.

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