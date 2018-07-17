Мировые СМИ о встрече Трамп-Путин

Хочу поделиться с Вами, уважаемые читатели, с реакцией ведущих мировых СМИ на встречу Путин-Трамп в Хельсинки. Вот что они пишут:

BLOOMBERG, США

«За всю свою жизнь я не могу вспомнить, чтобы президент США так оскорблял ближайших союзников и льстил нашим самым большим противникам. Отдаление друзей, которые разделяют наши ценности, на фоне игнорирования посягательств враждебной державы на суверенитет США — это дипломатия в своем наиболее некомпетентном и контрпродуктивном виде, и американцы из обеих партий должны потребовать это прекратить…

…Нежелание говорить о России, сковавшее Овальный кабинет, в конце концов привело к саммиту в Хельсинки в понедельник — крупной удаче для Путина. Сильный человек, который аннексировал территорию своих соседей, дестабилизировал американских союзников в Восточной Европе, способствовал военным преступлениям в Сирии и вмешался в президентские выборы 2016 года в США, получает возможность разделить сцену с американским президентом. Для него это замечательно. Но какая нам от этого польза? Ответ на этот вопрос неясен».

THE NEW YORKER, США

«…Дональду Трампу маниакально нравится идея о том, что он — один из великих людей, творящих историю с заглавной буквы «И». … Если оставить в стороне склонность к самовозвеличиванию и загадку о симпатии президента Трампа к российскому властному лидеру, то загадочным остается вопрос о том, почему эта встреча проводится именно сейчас…

…Путин не мог бы лучше подготовить этот саммит, даже если бы он сам написал для него сценарий. В течение двух дней на этой неделе на ежегодной встрече альянса НАТО — организации, которую Путин считает своим смертельным врагом, — американский президент игнорировал план по демонстрации «единства и силы», который был обещан его собственным послом в НАТО, а вместо этого создал совершенно предсказуемый кризис в отношениях со своими союзниками».

THE NEW YORK TIMES, США

«Заявления Трампа настолько расходятся с целями американской политики, с планами его администрации, настолько необъяснимы на столь многих уровнях, что они вывели на поверхность вопрос, который давно маячил за спиной Трампа: есть ли у России компромат на него?

Казалось, что мотивом президента была борьба зубами и когтями за то, чтобы доказать, что его победа на выборах 2016 года была легитимной. Вместо этого он поставил под сомнение выводы правоохранительных органов США и публично подорвал заявления спецслужб о том, что Россия вмешалась в кампанию».

CNN, США

«Трамп эффектно уступил Путину. Вот что будет дальше»

«До тех пор пока история будет помнить Трампа, его саммит с Путиным будет ее позорной страницей. Унижение Трампа занимает свое место рядом с Джоном Кеннеди в объятиях Никиты Хрущева и Джорджем Бушем-младшим, который смотрит Путину в глаза и чувствует его душу.

…Трамп поддержал Путина, отрицающего обвинения во вмешательстве в президентские выборы, выдвинутые разведкой США, что стало не просто жалкой уступкой, но может подтвердить тот факт, что Трамп ценит свои собственные интересы выше интересов Америки.

… Он выглядел слабым. Он был подобострастен русскому вождю с его каменным лицом, выглядел неподготовленным и побежденным. Он был похож на пародию на самого себя, хвастающегося в 2016 году, что только один он может «исправить это все».

Миф о Трампе как об американском супермене никогда не возродится. Уже ясно, что саммит стал краткосрочной политической катастрофой для Трампа».

Al JAZEERA, Катар

«Странная, необъяснимая тяга Трампа к России делает его слабым, доверчивым и изолированным от собственной администрации, политического истеблишмента Америки и традиционных политических союзников, говорят аналитики.

…Сложно представить себе политиков с настолько разным бэкграундом. Путин — бывший агент КГБ, выбранный больным президентом России Борисом Ельциным и превративший зарождающуюся демократию России во все более авторитарную систему, где возрождают советские и царские политические тенденции….

Трамп — магнат со склонностью к эгоцентризму, чьи предприятия объявляли банкротами шесть раз, с нулевым опытом на государственной службе.

Но их объединяет упорное стремление подорвать мировой порядок, установившийся после окончания холодной войны, разделив своих политических врагов, посеяв раздор между друзьями — как внутренними, так и международными — и отказавшись от многолетних союзов ради немедленных политических выгод».

THE INDEPENDENT, Великобритания

«Предполагалось, что это будет свободная, без предварительного сценария, выгодная сделка, этакая сессия по укреплению доверия. Но случилось так, что главный американский слоненок (слон — символ республиканцев, к которым принадлежит Трамп.) был угнан в большой Московский государственный шпионский цирк. И он хорошо себя там ведет.

Это странная версия маньчжурского кандидата (термин, обозначающий агента, наделенного ложными воспоминаниями, который готов выполнять команды противника; вошел в обиход после выхода одноименного фильма.): у нас есть президент США, которым с легкостью манипулирует другая держава, и он фактически становится ее агентом. Путин говорит, что Россия не ссорилась с Америкой после холодной войны. И он, конечно, не прав. Ведь его авторитарный стиль правления — мощная угроза правам человека внутри страны и за рубежом. Но с Трампом в Белом доме Путину нечего бояться. Потому что Трамп пустился во все тяжкие».

THE GLOBE AND MAIL, Канада

«Понедельник, 16 июля, стал темным днем в американской истории. Включившие телевизор американцы увидели одну из самых отвратительных картин, какую только можно себе представить: глава США лизал ботинки диктатору.

… Трамп публично отверг заключения разведывательных агентств своей страны касательно российского вмешательства в президентские выборы 2016 года и лишь повторил вялые отрицания Путина. Трамп стоял на мировой арене и соглашался вопреки интересам страны, которой он должен служить.

Трамп оказал помощь иностранном противнику.

… Президент США открыто предал свою страну на глазах у всего мира. Мы можем спорить о том, почему он так поступил — было ли это ошибкой в суждениях, неспособностью взять на себя роль лидера или просто результатом почтительного отношения к человеку, который вполне может оказаться его куратором. Мы не знаем, почему в Хельсинки Трамп сделал то, что сделал, и почему он помог самому опасному из наших иностранных врагов. Но все мы своими глазами видели, как Трамп совершил это тяжкое преступление».

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