Никто не отказывается от встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, но к ней необходимо подготовиться. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Газета.Ру.

«Подготовка этой встречи может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, соглашения, который должен быть финализирован на высшем уровне», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

По его словам, без этих подготовительных действий проводить встречу невозможно. Пресс-секретарь также прокомментировал, как продвигается работа по документу.

«Мы уже говорили, пока движение отсутствует. Наши условия прекрасно известны, они четко сформулированы и положены на бумагу, все это передано украинской стороне. Ответа нет», — подытожил Песков.