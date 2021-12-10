Президент России Владимир Путин на прошедшей в четверг онлайн-встрече с членами Совета по правам человека вступил в жёсткую полемику с членом Совета, кинорежиссёром Александром Сокуровым, после того как тот заявил о множестве проблем, с которыми сейчас сталкивается Россия, и сказал, что страну надо менять.

Начал своё выступление режиссёр с внешней политики России, назвав её дорогостоящей и отметив, что «на содержании» страны находятся Беларусь, самопровозглашённая Южная Осетия и Сирия.

Также режиссёр подверг критике нынешнее устройство России, заявив, что оно является плодом политики большевиков. По мнению Сокурова, республики в составе России носят «национальный характер», у них есть свои «армии» и даже «появился падишах». «Есть федерация, а куда делась Россия?» – спросил Сокуров. Самой большой проблемой он назвал ситуацию на Северном Кавказе, напомнив, в частности, о протестах в Ингушетии из-за передачи Чечне части территории республики, перечислив имена арестованных лидеров протеста и призвав освободить их. Также Сокуров предположил, что в федерации «русских многие начинают не любить». «С нами хотят расстаться», – сказал режиссёр, сославшись на мнения его собеседников с Кавказа. «Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве», – сказал он.

Также Сокуров упомянул о «политизации» силовых органов в стране, о том, что не следует преследовать молодых людей за активную гражданскую позицию, о необходимости «активной сильной оппозиции» и о том, что надо прекратить преследования некоммерческих организаций и призвал президента подумать, что же неправильно со страной, где все это происходит. «Пора заняться нам новой Россией», – заключил Сокуров.

Путин ответил на это выступление с заметным раздражением. «Есть за что извиниться, потому что у вас не выступление, а манифест, набор страхов», – сказал он. По словам Путина, голосование по поправкам в Конституцию стало доказательством того, что сепаратизма в России никто не хочет, в том числе чеченский народ. «Разве русский народ заинтересован в распаде Российской Федерации? Вы хотите нас превратить в Московию? Так в НАТО хотят сделать», – сказал Путин.

«У нас 2 тысячи территориальных претензий по стране», – сказал Путин, заявив, что не все эти проблемы следует обсуждать публично, и упрекнув Сокурова за то, что он поднял тему межнациональных отношений.

«Некоторые вещи лучше сказать прямо, а о некоторых лучше помолчать», – резюмировал Путин. (svoboda.org)