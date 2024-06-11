Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Турцию за стремление внести вклад в урегулирование украинского конфликта.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление российский лидер озвучил на встрече в Кремле с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«Мы с благодарностью констатируем настрой наших турецких друзей на то, чтобы внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе кризиса вокруг Украины», — сказал Путин.

Обращаясь к своему собеседнику, он поблагодарил его «за поддержку переговорного процесса, за предоставление стамбульской площадки для переговоров с Украиной по урегулированию кризиса».

Президент РФ также отметил, что его страна с вниманием относится к инициативам Турции, в том числе в вопросах безопасности Черного моря.

«Знаю также об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу ситуации в Черном море, — отметил Путин. — Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой Республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте».

Российский лидер отметил значимую роль своего турецкого коллеги в заключении черноморской «зерновой сделки».