Минюст США подал иск против Сноудена

Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника разведки Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги в нарушение обязательств «о неразглашении», сообщило ведомство.

Мемуары Сноудена «Личное дело» официально выходят в продажу во вторник 17 сентября. Планируется, что книга будет доступна более чем в 20 странах.