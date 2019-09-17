Минюст США подал иск против Сноудена

Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника разведки Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги в нарушение обязательств «о неразглашении», сообщило ведомство.
Мемуары Сноудена «Личное дело» официально выходят в продажу во вторник 17 сентября. Планируется, что книга будет доступна более чем в 20 странах.
Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника разведки Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги в нарушение обязательств «о неразглашении», сообщило ведомство.
Мемуары Сноудена «Личное дело» официально выходят в продажу во вторник 17 сентября. Планируется, что книга будет доступна более чем в 20 странах.(РИА Новости)
| 2019-09-17T22:51:18+00:00 17 сентября 2019, 22:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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