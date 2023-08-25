Министерство юстиции США подало иск против компании миллиардера Илона Маска SpaceX.

Как передает агентство «Анадолу», об этом говорится на сайте американского Минюста.

В иске утверждается, что с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто попросил убежища в США или является беженцем, от подачи заявлений на трудоустройство и из-за их иммиграционного статуса отказывалось принимать на работу.

В ведомстве отметили, что это является нарушением закона об иммиграции и гражданстве.

SpaceX ложно заявляла в своих списках вакансий, что только владельцы грин-карты и граждане США могут работать в компании из-за федеральных законов об экспортном контроле, сообщили в Минюсте.