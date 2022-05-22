Минюст Украины подал иск в суд о запрете в стране пророссийских партий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В число этих партий включены, в частности, «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Партия Шария», «Наши» и другие.

«После официальной публикации закона о запрете деятельности пророссийских политических партий Министерство юстиции подало соответствующий иск в Восьмой апелляционный административный суд, расположенный во Львове», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий в стране.