Министр образования: Допустившие недочеты в работе руководители отстраняются от работы

«В этом году за недочеты в работе были отстранены от должностей руководители отделов образования 6-ти районов, трудовой контракт с ними был расторгнут».

Об этом на республиканской конференции работников образования заявил министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, в некоторых случаях были выявлены случаи неполного выполнения на местах принятых нормативных правил: «За допущенные недочеты в отношении 10-ти руководителей районных отделов и 3-х руководителей Территориальных финансово-расчетных центров применены административные меры. Расторгнуты трудовые договоры с  8-ю директорами и 6-ю замдиректорами. Административные меры также приняты в отношении 29 директоров и 37 замдиректоров и пр. Лица, допустившие недочеты, будут наказаны».

| 2019-09-11T13:14:33+00:00 11 сентября 2019, 13:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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