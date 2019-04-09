Милли Меджлис заслушал и принял отчет Счетной палаты

Во вторник на заседании Милли Меджлиса Азербайджана был обсужден отчет Счетной палаты, сообщает во вторник Trend.

Председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов представил отчет и рассказал о нарушениях, выявленных в результате проверок. Он отметил, что больше всего нарушений было выявлено по бюджетному законодательству, учету, государственным закупкам. В отношении лиц, допустивших недостатки в работе, приняты меры наказания.

По его словам, Счетная палата впервые представляет в комитете парламента годовой отчет. Председатель Счетной палаты сказал, что за отчетный период по итогам аудита были зарегистрированы 714 нарушений.

«За последние пять лет в госбюджет были возвращены 69,5 миллиона манатов, организациям – 2,2 миллиона манатов, в фонд социальной защиты – 2,6 миллиона манатов. В целом возмещен ущерб на сумму 72,1 миллиона манатов», — добавил Гюльмамедов.

Отчет был вынесен на голосование и принят.