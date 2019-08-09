Милан Обрадович собрал под знамена U-21 23-х футболистов

11-12 августа молодежная сборная Азербайджана по футболу проведет сборы в Баку.

Как передает azerisport.com, главный тренер U-21 Милан Обрадович пригласил в ряды команды 23-х футболистов.

Состав «молодежки»: Камран Ибрагимов («Нефтчи»), Шахин Закиев, Мурад Гаялы (оба – «Кешля»), Олег Карнаух, Эльчин Мустафаев, Аббас Агасзаде, Шакир Сеидов, Эмиль Гасымов (все – «Сабах»), Ниджат Мехбалыев, Нихад Тамазов, Гаджиага Гаджилы, Исмаил Ибрагимли, Муса Гурбанлы (все – «Карабах»), Амин Сейдиев, Ровлан Мурадов (оба – «Габала»), Туран Манафов, Рахман Дашдамиров (оба – «Сабаил»), Эльчин Алиджанов («Загатала»), Ниджат Сулейманов, Рафаэль Магеррамли (оба – «Зире»), Сулейман Ахмедов, Руфат Абдуллазаде, Эльвин Джафаргулиев (все – «Сумгайыт»).