«Милан» в гостях разгромил «Ювентус»

В центральном матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» разгромил «Ювентус».

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянс Стэдиум» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Брахим Диас, Анте Ребич и Фикайо Томори.

Отметим, что на 58-й минуте игры полузащитник «россонери» Франк Кесси не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.

После этого успеха подопечные Стефано Пиоли набрали 72 очка и поднялись на третью строчку в турнирной таблице Серии А.

Команда под руководством Андреа Пирло опустилась на пятое место, которое не дает право в следующем сезоне сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.