«Милан» объявил об отказе от участия в Суперлиге

«Милан» на официальном сайте объявил о выходе из Суперлиги.
В клубе заявили, что участие в проекте являлось намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов по всему миру и в интересах клуба.
«Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий.
Тем не менее, голоса и обеспокоенность болельщиков по всему миру были четко выражены по поводу Суперлиги, и «Милан» должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта.