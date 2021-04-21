«Милан» объявил об отказе от участия в Суперлиге

«Милан» на официальном сайте объявил о выходе из Суперлиги.

В клубе заявили, что участие в проекте являлось намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов по всему миру и в интересах клуба.

«Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий.

Тем не менее, голоса и обеспокоенность болельщиков по всему миру были четко выражены по поводу Суперлиги, и «Милан» должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта.