МИД: Позиция Армении по поводу финала в Баку — попытка отложить переговоры

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на вопрос спортивного корреспондента телеканала CNN о неприезде футболиста «Арсенала» Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку и позиции МИД Армении по этому поводу, сообщило внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

По словам пресс-секретаря, соответствующие официальные структуры Азербайджана и АФФА дали УЕФА гарантии полной безопасности всех игроков, которые примут участие в финальном матче, а также болельщиков.

Л.Абдуллаева подчеркнула, что заявление МИД Армении по этому вопросу является признаком использования спорта в качестве политического инструмента в связи с внутриполитическими проблемами в стране.

Была отмечена абсурдность того факта, что моноэтническая Армении, которая провела этническую чистку на оккупированных территориях Азербайджана, обвиняет Азербайджан в расизме. Азербайджан известен во всем мире своей толерантностью и традициями мультикультурализма.

Спикер МИД отметила, что комментарий Армении о футбольном матче в Баку является попыткой негативно повлиять на переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и использовать любую возможность, чтобы отложить субстантивные переговоры по конфликту.