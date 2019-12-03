МИД подвел итоги встречи Эльмара Мамедъярова и Сергея Лаврова

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию о встрече, прошедшей между министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым и находящимся с официальным визитом в Баку министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщило министерство, обмен идеями, который начался в формате один на один, затем был продолжен в расширенном составе.

Министры отметили, что многоплановые азербайджано-российские отношения, которые развиваются на уровне стратегического партнерства, важны с точки зрения как интересов обеих стран, так и открытия новых возможностей для стабильности и прогресса региона в целом. Носящие регулярный характер взаимные визиты глав государств и контакты на полях различных встреч на высшем уровне были выделены как примеры интенсивного диалога и сотрудничества, сложившегося между двумя странами.

Также была подчеркнута важность официального визита первого вице-президента Азербайджанской Республики г-жи Мехрибан Алиевой в Россию, состоявшегося 20-25 ноября этого года.

С.Лавров, выразив благодарность за то, что в ходе своего нынешнего визита в нашу страну он был принят со стороны президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева, указал на проведение в рамках этой аудиенции очень содержательного и продуктивного обмена мнениями.

Министр Эльмар Мамедъяров, со своей стороны, отметил важность выполнения стоящих перед нами задач сотрудничества с Россией в различных областях, включая промышленность, туризм, транспорт и коммуникации, образование и пр. направления.

Министр Эльмар Мамедъяров, со своей стороны, отметил важность выполнения стоящих перед нами задач сотрудничества с Россией в различных областях, включая промышленность, туризм, транспорт и коммуникации, образование и пр. направления.

По итогам встречи министры подписали План консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и России на 2020 год.