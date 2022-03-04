Восьмой день войны в Украине был тяжелым, но закончился оптимистично. Об этом вечером в четверг, 3 марта, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, сегодня под Николаевым «гоняли» захватчиков целый день, в ожидании, когда сгруппируются. Под вечер вражеские войска съехались под село Пески на востоке области. И там ВСУ накрыли их Градами.

В Херсоне оккупанты накрыли аэропорт полностью: уничтожили около 1000 в/с, 20 вертолётов, 200 машин. Что осталось, уточняется.

В Гостомеле дважды происходили уличные бои, украинские защитники побили вражеские БМД, а потом накрыли Градами сосредоточение.

«Их боеприпасы рвались так, что в бомбоубежищах по соседству двери заклинило. А не ходи ты, Ваня, в Украину», — резюмировал Арестович.