МИД Греции призвал Турцию признать геноцид сотен тысяч понтийских греков

МИД Греции призвал в среду Анкару не фальсифицировать историю и признать геноцид сотен тысяч понтийских греков в Османской империи в 1914-1923 годах. Так греческое внешнеполитическое ведомство отреагировало на заявление МИД Турции по поводу того, что это греческая армия совершала массовые убийства турецких граждан сто лет назад.

МИД Греции считает «исторической задачей для всех, и особенно для соседней Турции, признать такие события, как геноцид понтийских греков, чтобы не повторились самые ужасные моменты прошлого и чтобы залечить глубокие раны, которые они оставили».

По словам греческого внешнеполитического ведомства, «заявление МИД Турции является еще одной неудачной попыткой сфальсифицировать историю». «Признание исторической правды, самокритика и отказ от ревизионизма являются признаками силы, а не слабости. Они являются предпосылкой для честного диалога и борьбы с крайностями национализма, для примирения народов и государств и их мирного сосуществования», — говорится в заявлении. «Эту жизненную и политическую позицию выбрал [премьер-министр Греции в 1910-1933 годах] Элефтериос Венизелос, когда он предложил в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира [основателя современного турецкого государства] Мустафу Кемаля Ататюрка. И это продолжает оставаться до сегодняшнего дня частью важного наследия, оставленного великим греческим политиком для греко-турецких отношений, и не только», — заключил МИД Греции.

МИД Турции ранее заявил, что 19 мая 1919 года знаменует начало национальной борьбы, которая привела к основанию Турецкой Республики, и каждый год празднуется с гордостью в Турции и за границей. По словам турецкого МИД, попытки «некоторых экстремальных кругов в Греции» затмить этот важный день «фантастическими обвинениями в адрес турецкой истории, и действиями, которые разжигают ненависть к Турции, а также заявлениями некоторых политиков в Греции, которые искажают исторические события в политических целях, не могут быть приняты».