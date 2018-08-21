Microsoft пресекла попытки хакеров из РФ создать фейковые сайты в США

Компания Microsoft пресекла попытки хакеров, связанных с российским правительством, создать фейковые домены, которые имитируют сайты американских госучреждений и консервативных политических организаций, выступающих в поддержку демократии. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге вечером в понедельник, 20 августа.

Подразделение DCU, занимающееся в Microsoft борьбой с киберпреступностью, по решению суда на прошлой неделе выявила и взяла под контроль шесть фейковых сайтов, из которых три якобы принадлежат Сенату США, а другие три имитируют сайт Microsoft Office 365, института Хадсона и Международного республиканского института.

В компании считают, что за созданием фейковых сайтов стоит хакерская группа Strontium, которая также известна как Fancy Bear и APT28. Microsoft связывает ее действия с предстоящими в ноябре текущего года промежуточными выборами в Конгресс США. Несмотря на предпринятые шаги, компания предупреждает о продолжающейся активности хакеров, направленной против официальных лиц, политиков, политических групп и аналитических центров, поддерживающих различные политические партии в США, говорится в заявлении. По данным компании, хакеры продолжают действовать так же, как и перед выборами в США в 2016-м и во Франции в 2017 году.

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