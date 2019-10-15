Мевлют Чавушоглу: Я лично был свидетелем необоснованных обвинений против Азербайджана в ПАСЕ

Нападки Запада на Азербайджан отчетливо видны, и я лично был свидетелем необоснованных обвинений против Азербайджана в ПАСЕ.

Об этом в ходе выступления в Баку на международной медиа-конференции «Тренды развития глобальных медиа: риски и возможности» сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Trend.

Чавушоглу отметил, что Турция всегда рядом с Азербайджаном: «Турция всегда будет рядом с Азербайджаном. Мы боролись и будем бороться за справедливую позицию и Турции, и Азербайджана, и нацелены на объединение усилий, чтобы уверенно двигаться вперед».

| 2019-10-15T09:46:25+00:00 15 октября 2019, 11:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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