Месси: «Я был бы очень рад, если бы Неймар перешел к нам»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал несостоявшийся трансфер форварда «ПСЖ» Неймара в каталонскую команду.

«Я был бы очень рад, если бы Неймар перешел к нам. Откровенно говоря, я не знаю, все ли возможное сделала «Барселона» для его возвращения, но вести переговоры с «ПСЖ» действительно трудно.

В спортивном плане Неймар один из лучших в мире. С ним клуб бы сделал шаг вперед и в плане имиджа, и спонсоров.

Мы никогда не просили клуб подписать Неймара, а просто делились своим мнением. Выдвигал ли я какие-либо требования? Есть доказательства, что это не так», – цитирует Месси Marca со ссылкой на Sport.es.

| 2019-09-12T15:59:55+00:00 12 сентября 2019, 19:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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