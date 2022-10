Датамайнеры обнаружили в файлах Call of Duty: Modern Warfare 2 скины футболистов Неймара и Погба, сообщает портал VGC. В будущем в игре также появится Месси и другие спортсмены.

Отмечается, что слухи о кроссовере между популярной франшизой Activision и футболистами ходили с начала октября. Найденные в файлах игры скины Неймара и Погба подтвердили, что спортсмены будут представлены в шутере в виде оперативников. Также в файлах были обнаружены упоминания Лионеля Месси, Акселя Витселя, Марко Розе и других футболистов, которые также могут появиться в предстоящей игре.

Ожидается, что в Call of Duty: Modern Warfare 2 состоится тематический ивент, посвященный чемпионату мира по футболу, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 2 назначен на 28 октября на ПК и консолях PS4 и PS5, а также Xbox One и Series X/S. Вместе с тем 16 ноября с первым сезоном Modern Warfare 2 состоится выход Call of Duty: Warzone 2.

(«Газета.Ru»)