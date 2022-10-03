Крупнейший в мире магазин беспошлинной торговли (duty free) откроется 28 октября этого года в Хайкоу, Китай. Об этом пишет местная газета «Хайнань жибао».

Сам магазин площадью 280 тыс. квадратных метров является частью огромного комплекса. Здесь будут расположены гостиница, офисные помещения и другие магазины, в которых будут продаваться товары общего назначения.

На сегодняшний день более 800 китайских и зарубежных брендов готовы размещать свою продукцию в этом магазине беспошлинной торговли, пишет газета.

Власти Хайнаня начали пилотную программу по созданию расширенной сети беспошлинной торговли в 2011 году. В настоящее время на острове действуют девять магазинов беспошлинной торговли, расположенных в столице провинции Хайкоу, курорте Санья, а также в прибрежном городке Боао района Цюнхай на северо-востоке провинции.