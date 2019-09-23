Месси получил приз ФИФА лучшему игроку сезона The Best-2019

Форвард «Барселоны» аргентинец Лионель Месси стал обладателем награды лучшему футболисту года по версии ФИФА.

Церемония вручения наград ФИФА прошла в Милане в здании театра «Ла Скала».

Кроме Месси на награду претендовали португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса» и голландец Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля».

В минувшем сезоне Месси забил 51 гол в 50 матчах за «Барселону». Аргентинец впервые получил эту награду в рамках церемонии FIFA Football Awards, которая проходит с 2017 года.

Обладатель награды определялся по итогам голосования тренеров и капитанов национальных сборных, болельщиков и журналистов.

| 2019-09-24T00:21:03+00:00 24 сентября 2019, 00:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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