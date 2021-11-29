Полузащитник «Барселоны» Педри выиграл приз лучшему молодому игроку года от France Football.

Педри поделился эмоциями после получения приза лучшему молодому игроку от France Football.

«Недавно мне исполнилось 19 лет, и это – лучший способ отпраздновать. Спасибо «Барсе», людям, которые поддерживали меня, и таким капитанам, как Месси. Спасибо, что помогал мне.

Хочу посвятить эту награду своей семье. Отдельно хотел бы упомянуть остров Пальма. Любой поддержке будут благодарны. Спасибо», – сказал Педри со сцены.

Напомним, что в результате извержения вулкана в 2021 году из населенных пунктов острова было эвакуировано 6 000 человек.

В 2018 году первую награду имени Раймона Копа для футболисты до 21 года получил Килиан Мбаппе, в 2019-м приз достался Маттейсу де Лигту. В 2020 году награду не вручали из-за пандемии коронавируса.

Также на награду в этом году претендовали Мэйсон Гринвуд, Букайо Сака, Жереми Доку,Райан Гравенберх, Джамал Мусиала, Флориан Виртц, Джуд Беллингем, Джованни Рейна и Нуну Мендеш.

Беллингем занял второе место, Мусиала – 3-е.