МЧС ввел мораторий на проверку противопожарной безопасности?

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, 21 июля 2019 года в одном из торговых центров города Барда произошел пожар.

Сгорели конструкции различных торговых объектов (мебельные магазины и т.д.) на площади 590 квадратных метров. Пожарным удалось спасти от пожара оставшуюся часть торгового центра, общая площадь которого составляет 2000 квадратных метров, и расположенную неподалеку школу. По факту ведется расследование.

Как заявил # Рауф Рустамов, владелец одного из магазинов, на Бардинском рынке не было никаких средств противопожарной безопасности. По словам Рустамова в результате пожара ему был нанесен ущерб в 70 тысяч манатов. «И теперь я весь в долгах, которые не в состоянии вернуть», — сказал он.

Согласно Закону Азербайджанской Республики «О противопожарной безопасности» задачей предприятий является сохранение в рабочем состоянии средств противопожарной системы. Обязанностью соответствующего органа исполнительной власти, ответственного за противопожарную безопасность, является контролирование исполнения требований этого закона.

Мы связались с инспектором МЧС по Бардинскому району Мушфигом Ахмедовым. «В соответствии с Законом от 26 октября 2015 года был введен мораторий на проверку субъектов предпринимательства. Поэтому мы не проводили проверку относительно пожарной безопасности этого рынка», — заявил инспектор МЧС.

По мнению руководителя общественного объединения коммерсантов и производителей Севгима Рахманова высказывания инспектора МЧС не имеют под собой никакой основы.

«Мораторий вовсе не запрещает сотрудникам МЧС проводить проверки относительно обеспечения пожарной безопасности субъектов предпринимательства.

В законе говорится о запрете необоснованных проверок», — сказал Севгим Рахманов.

Действительно, 26 октября 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон и ввел двухлетний мораторий на проведение проверок предпринимателей до 1 ноября 2017, позже данный мораторий был продлен до 1 ноября 2021 года. Однако в законе обговаривается, что в этот период будут проводиться только налоговые проверки и проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения.

Почему МЧС решило, что пожар – это не угроза жизни и здоровью населения, непонятно.