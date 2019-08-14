Маневр российского пилота в НАТО назвали небезопасным

Представитель НАТО назвала небезопасным маневр российского истребителя во время происшедшего во вторник инцидента, в ходе которого истребитель НАТО над Балтикой приблизился к группе российских военных самолетов, на борту одного из которых находился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на заявление представителя Североатлантического альянса.

«Самолет Ту-214 имел действующий план полета, идентифицировал себя и ответил воздушной диспетчерской службе, — заявил CNN военный представитель НАТО. — Два самолета сопровождения Су-27 летели без плана полета, их транспондеры были отключены, и они не разговаривали с авиадиспетчерами». Представитель НАТО заявил, что истребители альянса F-18 были подняты с базы в литовском Шауляе для оценки ситуации.

«После того, как была проведена оценка намерений российских самолетов, два истребителя F-18 повернули влево, чтобы отдалиться от самолета, на перехват которого они вылетели», — цитирует CNN представителя НАТО. — Незадолго до этого один из российских истребителей Су-27 также повернул влево и почти пересек курс полета одного из F-18 небезопасным образом», — заявил представитель Североатлантического альянса. «Благодаря быстрой и профессиональной реакции пилота одного из F-18 потенциально опасной для обоих самолетов ситуации удалось избежать», — утверждал он. (ТАСС)