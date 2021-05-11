Политическое завещание или очередной маневр Лукашенко

Вскоре после последнего визита в Москву в конце апреля Александр Лукашенко анонсировал принятие своего рода судьбоносного документа. И вот 9 мая он подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Конституция Беларуси предусматривает принятие декретов в случаях в ней оговоренных. Очевидно, что Лукашенко посчитал наличие существенных опасностей для самого себя любимого.

В тексте документа говорится о том, что в случае гибели Лукашенко вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение. Все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр Республики Беларусь. Вопрос о назначении внеочередных президентских выборов будет приниматься Советом безопасности при участии губернаторов областей.

Обратим внимание на одно обстоятельство. Если с Лукашенко произошло описанное в декрете, то Совет безопасности «незамедлительно» вводит «в установленном порядке» на территории страны чрезвычайное или военное положение. Другими словами, четко не определено, какое именно положение нужно вводить. Это остается на усмотрение членов Совета.

Вот здесь и заложена мина под ход дальнейших событий.

Во-первых, не очень ясно имеет ли право Совет безопасности вообще вводить чрезвычайное или военное положение. Здесь налицо правовой вакуум. Ни в одном законе он таким правом не наделен. Соответственно сомнительна легитимность подобного действия.

Во-вторых, в законе о чрезвычайном положении указано, что оно не может длиться дольше 30 суток на всей территории страны, либо 60 суток — в ее отдельных местностях. Военное положение может вводиться без временных ограничений.

С точки зрения действующей конституции Беларуси подписанный декрет имеет все признаки антиконституционности и в будущем такие действия могут рассматриваться как откровенный государственный переворот. С вытекающими последствиями. Даже если они не наступят немедленно, но правовые нарушения останутся, а никакое чрезвычайное или военное положение не длится вечно, так что вопросом легитимности не стоило бы некоторым лицам пренебрегать.

Если обратиться к политическим аспектам принятого документа, то здесь есть ряд аспектов как внутреннего, так и внешнего характера.

Первое. Несмотря на то, что активные протестные действия подавлены, ситуация в стране постоянно ухудшается. В экономике, финансах и в социальной сфере. Власть не может справиться с усиливающимся кризисом, охватившим все сферы жизни.

На репрессиях и штыках можно править какое-то время, но создать устойчивую государственную систему невозможно. Лукашенко вынужден маневрировать и усиливать фискальное давление, чтобы получить хоть какие-то средства. В результате деловая активность свертывается, частные предприятия закрываются, а государственные работают неэффективно. Безработица увеличивается, что создает дополнительную нагрузку на систему социального обеспечения. Ее возможности уменьшаются, следствием является рост недовольства и напряженности в обществе.

Остается только один источник внешних заимствований — Россия, но просто так Москва денег не дает, а требует вполне определенных шагов по так называемой интеграции, а фактически по аншлюсу Беларуси пусть и при сохранении формальных атрибутов независимости.

Второе. Белорусский режим, как и следовало ожидать, попал в полную политическую и финансовую изоляцию. Приближается новый раунд европейских санкций, американские уже приняты. После них будут существенно урезаны торговля с западными странами и приток иностранной валюты.

Это нанесет сильный удар по основным государственным предприятиям. В частности, объединение «Нафтан» попало под американские санкции и возможности для него поставок на внешний рынок продуктов переработки нефти практически обнулились. Финансовые последствия очевидны.

Самое сложное для белорусского режима то, что Москва не спешит на помощь. Тот же «Нафтан» является конкурентом для соответствующих российских предприятий и его продукция на внутреннем рынке не нужна. Таких примеров можно привести достаточно много.

Третье. У Лукашенко исчезла возможность маневрировать между Россией и Западом. Этим он всегда пользовался, когда выбивал у большого союзника экономическую и финансовую помощь. Теперь он так действовать не может и к тому же не в его пользу развиваются события вокруг Украины.

Четвертое. Если концентрация российских войск на украинских границах переросла в какое-то, пусть локальное, вторжение, то Москва была заинтересована в спокойствии на своих западных границах, и вообще ей было бы не до Беларуси. Похоже, что Лукашенко очень на это рассчитывал, но не сложилось. По крайней мере, минимум до осени или вообще не сложится. Теперь железных российских тисков не избежать и возможности извернуться резко уменьшились.

По всему выходит, что в Кремле однозначно решили избавиться от Лукашенко. В политическом смысле. Он стал тормозом в сложной игре с США при подготовке встречи президентов Путина и Байдена.

Уже очевидно, что Вашингтон по всем каналам довел до Москвы, что готов в случае вторжения довольно серьезно поддержать Украину в военной сфере, вплоть до объявления ее воздушного пространства бесполетной зоной.

Тем самым невозможна воздушная поддержка вторжения. Без воздушного прикрытия агрессия России становится проблематичной, так как украинская армия окажет серьезное сопротивление и победного марша точно не будет.

Соответственно в ход пойдут не санкции, а экономическая война с эмбарго, прочие финансовые запреты и пострадают очень серьезные люди со своим имуществом и вкладами на Западе. На такой риск Путин не пошел, но ему очень нужно асимметрично ответить. Для этого и нужна интеграция с Беларусью.

Это будет замена тому политическому и военному успеху, который планировался в Украине. Тем более в свете приближения выборов в Государственную думу подведомственному народу нужно продемонстрировать хоть какое-то внешнеполитическое достижение. Цены растут, но зато славянские государства объединяются, русские земли собираются. За имперское величие надо платить. Без этого никак.

Да и внутри круга своих приближенных Путину это тоже необходимо. Генералы не слишком довольны отменой вторжения в Украину и хоть какой-то ответ зарвавшемуся Западу, в первую очередь, США очень нужен.

Однако, Лукашенко себе не изменил. Он подписал совсем не тот декрет, который ожидали в Москве. Предполагалось, что он опишет процесс постепенного ухода его от власти, а получилось ожидание насильственного устранения. В очередной раз хитрый белорусский хозяин попытался выскользнуть, пусть и на короткое время.

Похоже, что в Москве не на шутку обозлены. Не случайны телефонные переговоры и вызов Лукашенко в Белокаменную для серьезного разговора.

Раскрытый ФСБ фальшивый заговор с целью его убийства при всей киношности и очевидной несуразности призван показать, что в следующий раз это будет не бутафория, а реальность. Не только в отношении самого Лукашенко, но и членов его семьи.

По форме подписанный декрет смахивает на политическое завещание, но в реальности очень похож на очередной маневр. Насколько удачный, скоро узнаем.