Мамедов проиграл на финише китайских Игр

Сегодня на Всемирных Интеллектуальных Играх в Хэншуе (Китай), где выступает азербайджанский шахматист Рауф Мамедов, прошел третий день турнира в рапид.

Участники провели заключительные три тура. В девятом туре наш гроссмейстер сыграл вничью с Дмитрием Андрейкиным (Россия), после чего обыграл Сантоша Видита (Индия). В заключительной партии Рауф проиграл Ю Янгъи (Китай).

По итогам рапида Рауф обосновался на 14-м месте, имея в активе 4,5 очка. Победу отпраздновал Антон Коробов (Украина), который набрал 8,5 баллов и и на полтора очка опередил Ле Куанг Льема (Вьетнам) и Леньера Дормингеса (США), ставшими вторым и третьим, соответственно.