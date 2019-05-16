Мамедов проиграл на финише китайских Игр

Сегодня на Всемирных Интеллектуальных Играх в Хэншуе (Китай), где выступает азербайджанский шахматист Рауф Мамедов, прошел третий день турнира в рапид.

Участники провели заключительные три тура. В девятом туре наш гроссмейстер сыграл вничью с Дмитрием Андрейкиным (Россия), после чего обыграл Сантоша Видита (Индия). В заключительной партии Рауф проиграл Ю Янгъи (Китай).

По итогам рапида Рауф обосновался на 14-м месте, имея в активе 4,5 очка. Победу отпраздновал Антон Коробов (Украина), который набрал 8,5 баллов и и на полтора очка опередил Ле Куанг Льема (Вьетнам) и Леньера Дормингеса (США), ставшими вторым и третьим, соответственно.

| 2019-05-16T22:53:08+00:00 17 мая 2019, 01:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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