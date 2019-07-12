Макрон в ближайшее время может посетить Ирак

Президент Франции Эманюэль Макрон в ближайшие месяцы может совершить визит в Ирак. Как передает ТАСС, об этом в четверг сообщили в Елисейском дворце по итогам переговоров французского лидера с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

«Президент республики принял в среду, 10 июля, президента Курдского автономного района Нечирвана Барзани в Елисейском дворце, — информировали в администрации президента Франции. — Он поздравил его с недавним избранием на пост главы региона и с созданием нового регионального правительства Иракского Курдистана». Глава республики, «напомнив о приверженности Франции единству и суверенитету Ирака, уважая все его компоненты» приветствовал «прогресс в диалоге между Багдадом и Эрбилом». Как подчеркивается в коммюнике, Макрон «заявил, что хочет посетить Ирак в ближайшие месяцы».

Французский лидер также отметил, что «Франция будет продолжать поддерживать регион, как и весь Ирак, в борьбе с терроризмом».

Нечирван Барзани был избран президентом Иракского Курдистана на заседании парламента 28 мая этого года. Ранее он занимал должность премьер-министра региона.