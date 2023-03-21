Президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует в краткосрочной перспективе распускать Национальное собрание (нижнюю палату парламента), проводить реорганизацию правительства или назначать референдум по вопросу пенсионной реформы. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP) по итогам встречи французского лидера с его ближайшим окружением в Елисейском дворце.

При этом, как отмечает агентство со ссылкой на одного из участников совещания, французский президент попросил своих соратников представить «в течение двух-трех недель предложения по изменению методики и программы проведения реформ» в стране. (ТАСС)