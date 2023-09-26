Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Турцию может состояться в октябре или ноябре этого года.

Как сообщает #, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что министерства иностранных двух стран ведут переговоры о точной дате визита.

«Турция и Израиль сотрудничают во многих сферах. Израиль старается транспортировать свои ресурсы в Европу. Самый рациональный путь – транспортировать их в Европу через Турцию. Мы обсудили это на последней встрече, и уже приступили к работе. С другой стороны, существует возможность сотрудничества в буровых работах (Восточно-Средиземное море – ред.). В связи с этим соответствующим структурам даны указания для проведения технических работ. На встречах, которые будут проведены в кратчайшие сроки в Турции и Израиле, будут уточнены детали маршрута, графика и участки бурения», — подчеркнул Эрдоган.