Макрон и Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве

Новое соглашение будет опираться на основы Елисейского договора от 1963 года, который в значительной степени способствовал историческому примирению между Францией и Германией. Целью нового договора – большее сближение двух стран и подготовка к вызовам, с которыми сталкиваются страны в 21 веке, говорится в сообщении.

Договор, который будет подписан в Ахене, «укрепит уже тесные связи между Германией и Францией, в частности, в области экономической политики, внешней политики и политики безопасности, образования и культуры, исследований и технологий, климата и окружающей среды, а также сотрудничество между приграничными регионами и гражданскими обществами», сообщается в коммюнике.