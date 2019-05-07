Майкл Коэн начал отбывать тюремный срок

Бывший личный адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн в понедельник отправился в тюрьму, начав отбывать трехлетний срок лишения свободы за ряд преступлений, среди которых – участие в организации выплаты за молчание двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с Трампом за десять лет до его выдвижения в президенты, сообщает Голос Америки.

52-летний Коэн, лишенный адвокатской лицензии, будет отбывать наказание в тюрьме общего режима в Отисвилле, штат Нью-Йорк, в 120 км от Нью-Йорка, где он более десяти лет работал на Трампа.

Покидая Нью-Йорк, Коэн выступил с прощальной атакой в адрес Трампа, выразив надежду, что к тому моменту, как он выйдет из тюрьмы, во главе страны не будет «ксенофобии, несправедливости и лжи». «Есть еще много чего рассказать. И я с нетерпением жду дня, когда смогу поделиться правдой», – добавил Коэн.