Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС «Эль-Гури», которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с использованием дальнобойной снайперской винтовки, передает РИА Новости.
«Атака была совершена, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки. За этим нападением стоят дьявольские марионетки, пусть ни у кого из венесуэльцев не будет в этом сомнений», — сказал Мадуро в интервью государственному телевидению.
Глава государства отметил, что в ближайшие часы ожидает «хороших вестей» относительно восстановления электроснабжения в стране, вновь призвав граждан сохранять спокойствие в текущих обстоятельствах и не поддаваться панике.
«Я прошу всех венесуэльцев проявить максимальное понимание в этой ситуации», — заявил Мадуро, подчеркнув, что причиненный гидроэлектростанции ущерб оценивается как «очень серьезный».
| 2019-03-28T06:47:56+00:00 28 марта 2019, 10:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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