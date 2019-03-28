Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

«Атака была совершена, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки. За этим нападением стоят дьявольские марионетки, пусть ни у кого из венесуэльцев не будет в этом сомнений», — сказал Мадуро в интервью государственному телевидению.