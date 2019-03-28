Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС «Эль-Гури», которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с использованием дальнобойной снайперской винтовки, передает РИА Новости.
«Атака была совершена, безусловно, снайпером при помощи дальнобойной винтовки. За этим нападением стоят дьявольские марионетки, пусть ни у кого из венесуэльцев не будет в этом сомнений», — сказал Мадуро в интервью государственному телевидению.
Глава государства отметил, что в ближайшие часы ожидает «хороших вестей» относительно восстановления электроснабжения в стране, вновь призвав граждан сохранять спокойствие в текущих обстоятельствах и не поддаваться панике.
«Я прошу всех венесуэльцев проявить максимальное понимание в этой ситуации», — заявил Мадуро, подчеркнув, что причиненный гидроэлектростанции ущерб оценивается как «очень серьезный».