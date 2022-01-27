Россия не может ставить на Кубе и в Венесуэле свои военные базы, как это было в советский период, поскольку эти страны стремятся выйти из изоляции и восстановить нормальные отношения с США, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

«Куба, Венесуэла – близкие нам страны, наши партнёры, страны, которые ведут независимую внешнюю политику. Но это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них, даже если это было, например, как это было на Кубе, просто потому что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами», — сказал Медведев.

«Куба, да и Венесуэла стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки, поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии», — добавил Медведев.

Медведев отметил, что разговаривать на тему размещения баз неправильно, поскольку это провоцирует напряженность в мире. «У нас действительно есть определенные договоренности с некоторыми государствами о присутствии там наших войск – с той же самой Сирией и некоторыми другими государствами. Но забегать вперед и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом – это абсолютно неправильно, это провоцировать напряжение в мире», — подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.