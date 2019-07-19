Мадуро назвал Управление верховного комиссара ООН по правам человека врагом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг заявил, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) превратилось во врага Боливарианской Республики после публикации доклада о ситуации в южноамериканской стране. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.

«Это Управление верховного комиссара [ООН] по правам человека объявило себя врагом Венесуэлы. Мы не можем ожидать ничего хорошего от этого офиса», — сказал Мадуро, чье выступление транслировалось в его Twitter.

Глава Венесуэлы добавил, что представители ООН «лгут». «Венесуэла продолжит двигаться вперед по пути своей революции и своих миссиях, революция будет продолжаться и победит», — подчеркнул он.

В начале июля Управление ООН по правам человека опубликовало свой доклад о ситуации в Венесуэле, подготовленный по поручению Совета ООН по правам человека (СПЧ). В нем оно рекомендовало правительству Венесуэлы провести эффективное и независимое расследование нарушений прав и свобод в стране. В УВКПЧ считают, с 2016 года в Венесуэле проводилась политика, направленная на «нейтрализацию, преследование и криминализацию политических оппонентов и лиц, критически настроенных к правительству». Согласно докладу, по состоянию на 31 мая под стражей находились «793 человека, произвольно лишенных свободы».